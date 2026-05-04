4 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

4 мая в мире отмечают Международный день пожарных и день рождения складного зонтика. В честь Дня «Звездных войн» сегодня можно пересмотреть любимые эпизоды культовой космической саги Джорджа Лукаса. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 4 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 мая

* Международный день пожарных

4 мая профессиональный праздник отмечают представители одной из самых опасных и самоотверженных профессий. Международный день пожарных появился в 1999 году в память о трагических событиях, которые произошли годом ранее в Австралии. Тогда во время тушения лесного пожара трагически погибли пятеро огнеборцев.

Дату праздника приурочили ко дню святого Флориана Лорхского, жившего в III веке, который считается покровителем пожарных.

Кстати В России пожарных поздравляют с профессиональным праздником 30 апреля — в День пожарной охраны.

* День рождения складного зонтика

Первые зонты появились еще в XI веке до н. э. в Китае и Египте. Они были массивными и неудобными. 4 мая 1715 года в истории этого аксессуара произошла революция: в Париже был изобретен складной зонт. Примечательно, что изначально такие зонтики предназначались для защиты от солнца. Лишь в 1750 году англичанин Джонас Хенвей придумал использовать зонт во время дождя.

* День «Звездных войн»

Сегодня поклонники культовой космической саги Джорджа Лукаса пересматривают любимые серии и моменты «Звездных войн». Дату для этого праздника выбрали из-за игры слов. Знаменитое напутствие джедаев «May the Force be with you» («Да пребудет с тобой Сила») созвучна с фразой «May the Fourth» («Четвертое мая»). По инициативе фанатов 4 мая стало неофициальным международным праздником фильма, открывшего новую эру научной фантастики.

* День собачьего счастья

Этот неофициальный праздник очень популярен по всему миру. Его задача — привлечь внимание к бездомным животным и напомнить о том, как важно заботиться о четвероногих друзьях. Для счастья собакам нужно совсем немного — миска корма, теплый угол и внимание человека. Сегодня приюты для животных проводят благотворительные акции и дни открытых дверей.

* День красивых признаний в любви

Один из самых прекрасных неофициальных праздников. Любовь не терпит молчания, она живет проявлениями в виде красивых, чувственных слов и благородных поступков. Если вы любите кого-то втайне и стесняетесь признаться — можно попробовать сегодня сделать первый шаг. Кто знает, возможно, ваши чувства взаимны? Если вы уже в отношениях, порадуйте свою половинку ярким признанием. А еще сегодня можно и нужно говорить родным, как они дороги вам. Слов любви не бывает много!

* Всемирный день щедрости

Праздник появился в 2010 году в США по инициативе благотворительной организации и быстро распространился по всему миру. Он призван вдохновлять людей не скупиться на добрые слова и поступки. Именно щедрость делает нас человечнее. Сегодня отличный день, чтобы попробовать себя в волонтерстве, помочь нуждающимся, поделиться с другими своим временем, знаниями и опытом.

Необычные праздники 4 мая День маленьких и гордых. У вас маленький рост? Выше нос! Сегодня свой праздник отмечают невысокие люди. В их списке немало известных имен: Наполеон Бонапарт, Николай Гоголь, Александр Пушкин. Из современных актеров головокружительную карьеру сделали Дэнни де Вито и Питер Динклэйдж. Всех их, помимо скромного роста, объединяют такие качества, как уверенность, упорство и стремление побеждать. День любителей вермишелевого супа. Куриный суп с вермишелью — родом из детства. В нем нет изысканности, зато много заботы. Эта простая еда приходит на помощь во время болезни, ею потчуют школьников на обед а иногда и на ужин. 4 мая — отличный повод разнообразить известный рецепт авторскими вариациями.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 мая в других странах

День зелени — Япония. В этот день японцы благодарят природу за ее щедрость и многообразие. Праздник тесно связан с днем рождения императора Сёва — почитателя живой природы. Сегодня по всей стране пройдут экологические и культурные мероприятия.

День молодежи — Китай Праздник отмечается как годовщина массового студенческого протеста 1919 года. Тогда молодежь страны возмутилась решением Парижской мирной конференции и выступила против передачи Японии немецких территорий Китая. Молодые люди критиковали нерешительность правительства и требовали защиты национальных интересов. Сегодня в стране проходят памятные мероприятия и общественные акции.

День памяти Милана Растислава Штефаника — Словакия. В этот день словаки чтят память национального героя, ученого, политика, сыгравшего ключевую роль в создании Чехословацкого национального совета после Первой мировой войны. В стране проходят церемонии возложения цветов к памятникам герою.

Майский праздник — Великобритания. В первый понедельник мая англичане отмечают May Day. Этот старинный праздник уходит корнями в XVIII век. Жители страны устраивают театральные шествия и гулянья, чтобы встретить весну. Фермеры в этот день не работают. Считается: чем веселее отметишь праздник, тем богаче будет урожай.

Религиозные праздники 4 мая

* День памяти священномученика Ианнуария

Священномученик Ианнуарий был епископом. Он жил в конце III — начале IV века на территории Средней Италии. В период гонений на христиан он смело проповедовал веру в Иисуса Христа и был схвачен вместе с мучениками Прокулом, Соссием, Фавстом, Дисидерием, Евтихием и Акутионом. Язычники пытались предать пленников огню, но они вышли невредимыми из раскаленной печи. Тогда Ианнуарию и другим христианам отсекли головы. Останки святого были перевезены в Неаполь. Впоследствии рядом с его мощами стали происходить чудеса. Так, во время извержения Везувия жители молились святому о помощи, и потоки лавы не тронули город.

* День памяти святого Флориана у католиков

Сегодня католическая церковь вспоминает святого Флориана — покровителя пожарных и металлургов. Он жил в III веке в период правления римских императоров Диоклетиана и Максимиана. Отважный воин был назначен командующим. Святой отличался не только смелостью, но и благородством и чутким сердцем. Он втайне принял христианство и начал спасать уже схваченных христиан. За это был приговорен к смерти.

* Лаг-ба-омер у иудеев

Лаг-ба-омер, который в 2026 году отмечается 4–5 мая, связан со смертью святого мудреца и законоучителя Шимона бар Иохая. Он был одним из главных еврейских проповедников и основоположником каббалистического учения. Согласно традиции, детям, которым исполнилось три года, впервые обрезают волосы на горе Мерон. Еврейские обычаи предписывают в этот день собираться у костров и жарить шашлыки.

Народные праздники 4 мая

* Проклов день

С давних времен в этот день на Руси вспоминали священномученика Ианнуария и вместе с ним мученика Прокла. К святому Проклу обращались за защитой посевов от сильных ветров. Начало мая часто выдавалось ветреным, плохая погода портила всходы.

Хозяйки в этот день брались за метлу и тщательно выметали из избы весь сор. Считалось, что с ним уйдут из дома и неприятности с болезнями.

А еще на Прокла девушки собирались вокруг яблони и водили вокруг дерева хороводы. Обряд способствовал хорошему урожаю и солнечной погоде, а также привлекал женихов.

Именины 4 мая

* Александр

* Алексей

* Денис

* Иван

* Исаакий

* Кондратий

* Максим

* Николай

* Прокл

* Федор

Приметы: что можно и что нельзя делать 4 мая

Приметы о погоде

Если утром дует сильный ветер — лето будет дождливым.

Утро выдалось тихое, ясное — лето порадует хорошей погодой.

Трава стала крепкой, сочной — к богатому урожаю зерновых.

В воздухе снуют мошки — лето будет ласковым и теплым.

На траве утром много росы — арбузы уродятся сладкие.

Рябина зацвела — к дождливому лету, а если черемуха — к жаркому.

Муравьи проснулись и активничают — хлеба уродится много.

Что можно делать 4 мая

* Устраивать большую уборку в доме. Сегодня нужно тщательно вымести пол.

* Приглашать подруг на посиделки.

* Собирать первые цветы, плести венки и водить хороводы.

* Выходить на рассвете в поле и умываться росой — к женскому счастью и беременности.

* Печь румяное печенье.

* Обмениваться яблоками с теми, кто нравится, и признаваться в любви.

Что нельзя делать 4 мая

* Ходить на кладбище и в лес — чтобы не столкнуться с нечистой силой.

* Оставлять дверь нараспашку — считалось, что так можно упустить свое счастье.

* Рассказывать окружающим о дурных снах до наступления вечера: могут сбыться.

* Ломать ветки и топтать цветы: природа может обидеться на такое варварство.

* Собираться в путешествие: дорога может окончиться неудачей.

* Ссориться с близкими — можно лишиться семейной гармонии на долгое время.

Лунный календарь 4 мая

Фаза Луны: убывающая Луна, 17 лунные сутки.

Луна в знаке Стрельца.

Сегодня, если верить гороскопам, стоит воздержаться от начала новых дел и крупных проектов. 17-й лунный день подходит для решения рутинных вопросов, планирования, переговоров. Также астрологи не советуют брать на себя новые обязательства.

4 мая отлично подходит для отдыха и творчества, саморазвития, встреч с друзьями. Хорошо в этот день путешествовать и уходить в отпуск. Если вы хотите вывести ваши отношения с любимым человеком на новый уровень, 17-е лунные сутки отлично для этого подходят. Также в этот день сторонники эзотерики советуют раздавать долги, налаживать отношения и восстанавливать утерянные связи.

4 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 4 мая

* 1113 год — Владимир Мономах вступил на Киевский великокняжеский престол.

* 1493 год — папа Александр VI опубликовал буллу Inter caetera, разделив Новый Свет между Испанией и Португалией.

* 1738 год — по указу императрицы Анны Иоанновны французский танцмейстер Жан-Батист Ланде основал первую русскую танцевальную школу в Санкт-Петербурге.

* 1838 год — деятели культуры выкупили из крепостной неволи украинского поэта Тараса Шевченко.

* 1878 год — Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал фонограф.

* 1904 год — Генри Ройс и Чарльз Роллс начали выпуск автомобилей «Роллс-Ройс».

* 1927 год — в США создана Академия киноискусства, учредившая премию «Оскар».

* 1970 год — Кентская трагедия: Национальная гвардия США открыла огонь по студенческой демонстрации против вторжения США в Камбоджу. В результате погибло четыре студента.

* 1979 год — Маргарет Тэтчер стала первой женщиной-премьер-министром Великобритании.

* 1986 год — вокруг Чернобыля до 30 км увеличена зона эвакуации.

* 1904 год — началось строительство Панамского канала.

* 2000 год — впервые в мире зафиксирована эпидемия компьютерного вируса «I love you».

Дни рождения и юбилеи 4 мая

* В 1655 году родился Бартоломео Кристофори — итальянский мастер музыкальных инструментов, изобретатель фортепиано.

* В 1852 году родилась Алиса Лидделл — прототип главной героини из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

* В 1881 году родился Александр Керенский — российский политический деятель, председатель Временного правительства.

* В 1909 году родился Николай Досталь — советский кинорежиссер.

* В 1912 году родился Николай Блохин — советский хирург-онколог, академик АМН СССР и АН СССР, общественный деятель.

* В 1914 году родился Марк Фрадкин — композитор, народный артист СССР, автор таких известных песен, как «Случайный вальс», «У деревни Крюково», «Течет Волга», «Увезу тебя я в тундру».

* В 1929 году родилась Одри Хепберн — британская актриса, обладательница премии «Оскар», икона стиля и гуманитарный деятель.

* В 1931 году родился Геннадий Рождественский — советский дирижер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

* В 1934 году родилась Татьяна Самойлова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.

Кто скончался 4 мая • В 1839 году умер Денис Давыдов — русский поэт, мемуарист, герой Отечественной войны 1812 года. • В 2008 году умер Колин Мердок — новозеландский фармацевт, изобретатель одноразового пластикового шприца. • В 2014 году умерла Татьяна Самойлова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ.

Кто отмечает день рождения

* 83 года исполняется Михаилу Шемякину — российскому художнику, графику и скульптору.

* 80 лет исполняется Джону Уотсону — британскому автогонщику, пилоту «Формулы-1».

* 55 лет исполняется Леониду Слуцкому — российскому футбольному тренеру.

* 54 года исполняется Майку Дернту — бас-гитаристу и вокалисту группы Green Day.

* 39 лет исполняется Сеску Фабрегасу — испанскому футболисту, чемпиону мира и Европы.

* 31 год исполняется Стасе Милославской — российской актрисе театра и кино.