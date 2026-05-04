Биолог оценил агрессивность медведей, пробудившихся от зимней спячки

Биолог Гордиенко: пробуждение медведей после спячки не повышает их агрессивность

Весеннее пробуждение медведей от спячки не повышает их агрессивность, заявил РИА Новости научный сотрудник Кроноцкого заповедника на Камчатке, биолог-охотовед Владимир Гордиенко.

Он пояснил, что у хищников после зимы осталось достаточно жира, чтобы дождаться появления съедобных растений спустя пару месяцев. По этой причине на поведение медведей в последнюю очередь влияет чувство голода.

«Однако сразу после пробуждения у особей репродуктивного возраста начинается подготовка к гону, и соответствующая гормональная перестройка вызывает повышение агрессивности», — рассказал биолог.

Он добавил, что пик этого периода приходится на июнь.

В конце апреля в Питкярантском округе у водопада «Белые мосты» в Карелии пара встретилась с медведем на прогулке. Испуганные туристы решили спрятаться от хищника на дереве, после чего вызвали экстренные службы. На дереве девушка и парень оставались около двух часов. Прибывшие на место спасатели помогли им спуститься на землю и доставили до автомобиля.

