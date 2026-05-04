Появились новые детали о мирном плане, переданном Ираном США

Fars: переданный США план Ирана не включает остановки обогащения урана на 15 лет

Предложения Ирана, переданные США через посредников, не включали обязательств по приостановке программы по обогащению урана на 15 лет, передает Fars.

Агентство уточняет, что план также не предполагал открытия Ормузского пролива до достижения окончательного соглашения по урегулированию между Тегераном и Вашингтоном.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Власти Исламской Республики выразили готовность вернуться к переговорам. Однако президент США усомнился в приемлемости иранских предложений и допустил возобновление ударов. 3 мая в интервью израильскому изданию Kan американский лидер повторил, что изучил все пункты предложения Тегерана о мирном урегулировании на Ближнем Востоке и счел его неприемлемым. Однако его спецпосланник Стив Уиткофф утверждает, что Вашингтон и Тегеран все еще ведут переговоры.

Ранее сообщалось, что Иран согласился пойти на уступки США.