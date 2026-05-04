Москвичей предупредили, что резкое потепление не будет долгим

Синоптик Шувалов предупредил, что 9 мая в Москве может похолодать до +10°С
Пелагия Тихонова/Фотохост-агентство РИА Новости

Период резкого потепления в столице вряд ли будет продолжительным, сообщил РИА Новости глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик уточнил, что к субботе, 9 мая, можно ожидать понижения температуры, но снега не будет. Термометры покажут около +10°С.

«С 8 по 10 мая есть вероятность понижения температуры и похолодания [в Москве]», — заявил эксперт.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве наступила июньская погода. Минимальная температура в городе 3 мая составляла +10°C, днем термометры на опорной метеостанции ВДНХ впервые за год показали +20°C, а среднесуточная температура превысила +15°C.

Такая погода сохранится в ближайшие несколько дней. На этом фоне столичное управление МЧС предупреждало о погодной аномалии в Москве: после затяжного похолодания в столицу придет по-настоящему летняя погода.

