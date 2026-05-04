В центре Москвы ограничат движение транспорта

Движение транспорта будет ограничено в центре Москвы 4 мая, при этом в зоне перекрытий будет действовать запрет на парковку. Об этом сообщил Дептранс столицы.

С 16:30 и до окончания мероприятий движение закроют на участке от Гончарного проезда до Котельнической набережной, а также на Садовнической улице — от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста. Ограничения коснутся Старой и Болотной площадей, а также ряда набережных, включая Москворецкую, Софийскую, Раушскую, Кремлевскую, Котельническую, Устьинскую и Подгорскую.

Кроме того, движение будет ограничено в Фалеевском, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках, на улицах Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Болотная, на Большом Москворецком мосту и в Китайгородском проезде.

Парковка в зоне временных ограничений будет запрещена с 00:01 понедельника до 03:00 вторника.

28 апреля на севере Москвы перекрыли дорогу из-за сильного пожара с пострадавшими. Возгорание произошло утром на стройке в московском районе Аэропорт. Пожар зафиксировали рядом со станцией МЦД-2 «Красный Балтиец». С нескольких этажей охваченной огнем постройки шел густой черный дым, рассказали очевидцы.

По данным Telegram-канала SHOT, пожар произошел на стройке элитного многоэтажного дома. В результате пострадали не менее 10 человек.

Ранее в Москве из-за непогоды частично приостановили движение поездов.