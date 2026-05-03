Три человека погибли из-за вируса на следовавшей из Аргентины в Кабо-Верде яхте

На круизном лайнере, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, три человека погибли из-за возможной вспышки хантавируса. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

По данным представителя ВОЗ, организация оказывает поддержку после того, как стало известно о произошедшем.

«Из шести заразившихся людей трое скончались, а один в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии в Южной Африке», — сказал представитель организации.

По его словам, один случай заражения хантавирусом на лайнере был подтвержден лабораторно, еще пять случаев «вызывают подозрения».

Хантавирус — род вирусов человека и животных. Может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек. Заразиться хантавирусом можно, вдыхая воздух, загрязненный мочой или пометом зараженного грызуна (крысы или мыши). Хантавирус вызывает жар, головную боль, боль в мышцах и проблемы с легкими или почками. Уровень смертности составляет около 38%.

