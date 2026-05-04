На юге Турции внезапный снегопад заблокировал автомобилистов на трассе

В Анталье неожиданный снегопад остановил движение на трассе

Из-за неожиданного для мая снегопада на трассе в турецкой Анталье остановилось движение транспорта. Об этом пишет газета Yeni Şafak.

Издание уточняет, что водители на дороге Анталья-Афьон застряли в пути, когда трассу закрыли из-за интенсивных осадков.

В статье уточняется, что они начались накануне и быстро превратились в снег в высокогорных районах. Это привело к резкому ухудшению условий движения транспорта. Дорожные службы уже начали расчищать дорогу.

Прошлым летом в Южной Африке циклон вызвал рекордное выпадение снега. Из-за этого несколько районов были затоплены. Наиболее сильно пострадали регионы Восточный Кейп и Квазулу-Натал — там стремительный паводок смыл школьный автобус, который перевозил детей. Метеорологическая служба Южной Африки объявила «оранжевый» уровень опасности.

