«Жесткий тон Мерца многим не нравится». Канцлер ФРГ нагрубил больной раком женщине

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил больной раком женщине на вопрос о сокращениях в сфере здравоохранения. Инцидент произошел 30 апреля на встрече политика с избирателями в Зальцведеле (федеральная земля Саксония-Анхальт), сообщила газета Bild.
Как отметило издание, на мероприятии вопрос канцлеру решилась задать одна из присутствующих. Женщина рассказала, что у нее рак кожи IV стадии и она едва ли может позволить себе оплатить собственные похороны. Вместе с этим немка поинтересовалась, почему правительство решило урезать расходы на здравоохранение и при этом повысить зарплаты министрам.
Мерц хмурился все то время, пока она задавалась вопрос. Как только женщина закончила, канцлер начал оправдываться, вместо того, чтобы проявить сочувствие.
«Никогда, никогда никем не рассматривалось повышение окладов членов федерального правительства. Никогда. И мной тоже. Все остальное — ложное утверждение», — заявил он, отвечая на вопрос.
При этом, как уточнил Bild, инициатива о повышении зарплат министрам действительно разрабатывалась. Она предусматривала увеличение окладов высокопоставленных чиновников почти на €40 тыс. и оклада канцлера почти на €65 тыс. Однако законопроект быстро свернули после того, как информация о нем утекла в СМИ.
Газета также отметила, что Мерца в последнее время обвиняют в неуклюжей коммуникации. Так, 2 мая в ходе встречи с представителями СМИ канцлер ФРГ вызвал смех у аудитории, отвечая на вопрос о том, что хорошего он сделал для немцев за почти год на посту. Сначала Мерц заявил, что еще слишком рано подводить итоги, а потом добавил, что ему удалось сохранить НАТО и единство Европы.
Bild отметил, что подобные казусы объясняют, почему правящая коалиция во главе с канцлером находится в кризисе, а его рейтинг сильно упал. В конце апреля Мерц впервые опустился на последнее место в списке популярности политиков ФРГ.
Не первый провал
В последние месяцы политика, которую проводит немецкий канцлер, вызывает все больше вопросов у жителей Германии. Так, в январе Мерц раскритиковал немцев за отношение к труду и призвал их больше работать. В ответ на это профсоюзы пригрозили ему массовыми протестами. Там отметили, что «жесткий тон Мерца многим не нравится». В частности, председатель Ассоциации германских профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими утверждала, что восьмичасовой рабочий день — «это красная линия» и его нельзя продлевать.
Затем в апреле канцлер заявил о желании вернуть на родину 80% сирийских беженцев к концу своего срока в 2029 году, чем спровоцировал политический скандал. Как писала газета Politico, это стало последней каплей — коллеги Мерца по партии окончательно разочаровались в его решениях касательно миграционной политики.
«То, что остается, — это цифра без плана, без правовой основы и без уважения к столь многим людям, которые стали частью нашего общества», — заявила член Социал-демократической партии Германии (СДПГ ) депутат Айдан Озогуз.
После шквала критики канцлер попытался оправдаться, заявив, что цифру 80% ранее называл президент Сирии Ахмед аш-Шараа, а сам он осознает масштаб задачи. Но тот впоследствии опроверг эту версию, заявив, что такого показателя он не называл и что речь шла о предложении самого Мерца.
Депутат СДПГ Хакан Демир назвал тактику канцлера сознательным разбрасыванием громких тезисов с последующим отступлением.
«Он хочет все всколыхнуть и, возможно, также показать электорату, что он крутой парень», — отметил парламентарий.