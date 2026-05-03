«Жесткий тон Мерца многим не нравится». Канцлер ФРГ нагрубил больной раком женщине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц оказался в центре скандала после встречи с избирателями 30 апреля. На мероприятии больная раком женщина поинтересовалась у него, почему немецкое правительство решило провести сокращения в сфере здравоохранения и одновременно с этим планировало повысить зарплаты министрам. Вместо того, чтобы проявить сочувствие, Мерц начал оправдываться и назвал ее заявление ложным. При этом, как пишет Bild, инициатива о повышении окладов чиновникам действительно разрабатывалась, но была свернута.

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко ответил больной раком женщине на вопрос о сокращениях в сфере здравоохранения. Инцидент произошел 30 апреля на встрече политика с избирателями в Зальцведеле (федеральная земля Саксония-Анхальт), сообщила газета Bild.

Как отметило издание, на мероприятии вопрос канцлеру решилась задать одна из присутствующих. Женщина рассказала, что у нее рак кожи IV стадии и она едва ли может позволить себе оплатить собственные похороны. Вместе с этим немка поинтересовалась, почему правительство решило урезать расходы на здравоохранение и при этом повысить зарплаты министрам.

Мерц хмурился все то время, пока она задавалась вопрос. Как только женщина закончила, канцлер начал оправдываться, вместо того, чтобы проявить сочувствие.

« Никогда, никогда никем не рассматривалось повышение окладов членов федерального правительства. Никогда. И мной тоже. Все остальное — ложное утверждение », — заявил он, отвечая на вопрос.

При этом, как уточнил Bild, инициатива о повышении зарплат министрам действительно разрабатывалась. Она предусматривала увеличение окладов высокопоставленных чиновников почти на €40 тыс. и оклада канцлера почти на €65 тыс. Однако законопроект быстро свернули после того, как информация о нем утекла в СМИ.

Газета также отметила, что Мерца в последнее время обвиняют в неуклюжей коммуникации. Так, 2 мая в ходе встречи с представителями СМИ канцлер ФРГ вызвал смех у аудитории, отвечая на вопрос о том, что хорошего он сделал для немцев за почти год на посту . Сначала Мерц заявил, что еще слишком рано подводить итоги, а потом добавил, что ему удалось сохранить НАТО и единство Европы.

Bild отметил, что подобные казусы объясняют, почему правящая коалиция во главе с канцлером находится в кризисе, а его рейтинг сильно упал. В конце апреля Мерц впервые опустился на последнее место в списке популярности политиков ФРГ.

Не первый провал

В последние месяцы политика, которую проводит немецкий канцлер, вызывает все больше вопросов у жителей Германии. Так, в январе Мерц раскритиковал немцев за отношение к труду и призвал их больше работать. В ответ на это профсоюзы пригрозили ему массовыми протестами. Там отметили, что «жесткий тон Мерца многим не нравится» . В частности, председатель Ассоциации германских профсоюзов (DGB) Ясмин Фахими утверждала, что восьмичасовой рабочий день — «это красная линия» и его нельзя продлевать.

Затем в апреле канцлер заявил о желании вернуть на родину 80% сирийских беженцев к концу своего срока в 2029 году, чем спровоцировал политический скандал . Как писала газета Politico, это стало последней каплей — коллеги Мерца по партии окончательно разочаровались в его решениях касательно миграционной политики.

«То, что остается, — это цифра без плана, без правовой основы и без уважения к столь многим людям, которые стали частью нашего общества», — заявила член Социал-демократической партии Германии (СДПГ ) депутат Айдан Озогуз.

После шквала критики канцлер попытался оправдаться, заявив, что цифру 80% ранее называл президент Сирии Ахмед аш-Шараа, а сам он осознает масштаб задачи. Но тот впоследствии опроверг эту версию, заявив, что такого показателя он не называл и что речь шла о предложении самого Мерца.

Депутат СДПГ Хакан Демир назвал тактику канцлера сознательным разбрасыванием громких тезисов с последующим отступлением.

«Он хочет все всколыхнуть и, возможно, также показать электорату, что он крутой парень», — отметил парламентарий.