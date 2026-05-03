Украина и Греция поссорились из-за морских дронов. С чем связаны их разногласия

Между Украиной и Грецией возникли разногласия по поводу программы совместного производства морских беспилотников. Об этом со ссылкой на источники сообщила греческая газета Kathimerini.

По данным издания,

Киев настаивает на том, что должен иметь право вето по вопросам использования этих дронов греческими вооруженными силами. Однако Афины не согласны с этой позицией и считают, что таким образом Украина пытается сохранить баланс в отношениях с Турцией.

«Хотя Турция сотрудничает с Москвой, облегчая экспорт российского ископаемого топлива и других товаров через свою территорию, она остается страной, которая облегчает контакты между двумя воюющими сторонами и, будучи государством НАТО с самой большой береговой линией на Черном море и правом на постоянное военно-морское присутствие в соответствии с конвенцией Монтре, считается Киевом предпочтительным партнером», — написала газета.

В ноябре 2025 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и украинский президент Владимир Зеленский на встрече в Афинах договорились «углубить оборонное сотрудничество с акцентом на укрепление безопасности в морской сфере». Ключевым элементом соглашения стала программа совместного производства и использования морских беспилотников.

Стороны условились о том, что часть дронов будет производиться на греческих верфях и таким образом БПЛА смогут получить как Киев, так и Афины . Для Греции программа, как сообщал телеканал Skai, имела важное значение, так как позволит стране сократить отставание от Турции, которая ввела в эксплуатацию первый беспилотный надводный аппарат еще в 2021 году.

Не первое разногласие

Несмотря на то, что Греция открыто поддерживает Украину в конфликте, разногласия по поводу морских дронов стали не первыми в отношениях двух стран. Так, в апреле Афины отказались передать Киеву часть из 24 истребителей Mirage 2000-5, находящихся на вооружении греческих ВВС, в обмен на поставку дополнительных истребителей Rafale по более выгодной цене из Франции . Газета Kathimerini писала, что Париж усиливает давление на Грецию с целью поставки Украине самолетов, однако Афины проявили нерешительность, настаивая на том, что любая передача «потребует компенсации».

В конце апреля газета Les Echos отмечала, что переговоры между Парижем и Афинами по этому вопросу все еще продолжаются. По данным издания, давление французской стороны вызвало недовольство у Греции.

«Афины пока не хотят отказываться от Mirage, даже несмотря на то, что эскадрилья стареет, а контракт на техническое обслуживание с компанией — производителем истребителей Dassault истекает в 2027 году», — говорилось в публикации.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, комментируя в интервью изданию «Украина.ру» попытки Парижа получить самолеты для Киева, отметил, что Франция преследует две цели.