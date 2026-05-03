Глава правительства Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости нарушения границ дронами

Нарушение воздушного пространства Финляндии украинскими беспилотниками недопустимо, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

По словам Орпо, в ходе встречи с украинским лидером он подчеркнул, что Хельсинки поддерживает Киев и понимает необходимость самообороны. При этом, отметил премьер-министр, нарушение воздушного пространства Финляндии и попадание в него беспилотных летательных аппаратов недопустимо.

Орпо указал, что правительство контролирует ситуацию, а небо страны хорошо защищено от дронов. В то же время, подчеркнул премьер-министр, Украина в дальнейшем будет более осторожна и постарается не допускать прилетов беспилотников в Финляндию.

3 мая Финляндия ввела бесполетную зону на границе с Россией из-за дрона в воздушном пространстве страны.

Ранее финский политик испугался ответа России на пролет беспилотников ВСУ через страну.