МИД РФ: НАТО усиливает боевые возможности у западных границ России

Посол Булатов: НАТО наращивает боевой потенциал у Калининградской области
НАТО стремительно наращивает боевые возможности у Калининградской области, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.

Дипломат отметил, что в январе прошлого года в регионе была запущена операция альянса «Балтийский часовой», чтобы обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры на Балтике.

«Идет форсированное наращивание боевых и инфраструктурных возможностей Североатлантического альянса в прилегающих к Калининградской области районах», — сообщил посол.

Он добавил, что НАТО патрулирует небо над Балтикой, а плотность и масштаб учений альянса увеличиваются.

«Активизация военной деятельности альянса сопровождается провокациями со стороны его стран-членов против судов, осуществляющих перевозки в интересах России», — заключил Булатов.

В феврале после заседания министров обороны пяти стран Европы в Кракове замгенсека НАТО Радмила Шекеринская объяснила, что учения и программы блока у российских границ — это реакция блока на «сложные времена». По ее словам, операциями в Арктике, Балтийском море и на восточном фланге («Арктический часовой», «Балтийский часовой» и «Восточный часовой») альянс проявил бдительность и показал способность действовать с необходимой оперативностью.

