Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Названы главные смыслы Дня Победы для россиян

Сохранение памяти и напоминание о потерях названы главными смыслами Дня Победы
Артем Кулекин/РИА Новости

Большинство (89%) россиян воспринимают День Победы как форму сохранения памяти о поколении, прошедшем войну, а для половины респондентов (50%) это главный смысл праздника. Это показало исследование FEEDBACK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

День Победы сохраняет высокую значимость для россиян: 86% оценивают его как важный праздник (–4 п.п. в 2026 г.), а 89% рассматривают 9 мая как форму сохранения памяти о поколении, прошедшем войну (+1 п.п. в 2026 г.). При этом в восприятии усиливается акцент на цене войны: доля тех, кто видит в празднике напоминание о человеческих потерях, выросла до 29% (+8 п.п.), а сам подвиг чаще трактуется как готовность к самопожертвованию — так считают 73% респондентов.

Также День Победы воспринимается как фактор общественной консолидации: 85% согласны с тем, что он укрепляет чувство единства, а 66% видят в уроках войны ориентир для настоящего — необходимость действовать на опережение в вопросах безопасности.

В символическом восприятии праздника сохраняется четко выраженный лидер: Георгиевская лента — половина (50%) против трети (33%) годом ранее (+17 п.п.). В тройке ответов также — Вечный огонь (21%) и Знамя Победы (19%), при этом Знамя стали выбирать реже — на 3 п.п. меньше, чем год назад.

Изменения затрагивают и формат празднования: 57% планируют смотреть трансляции праздничных мероприятий (+4 п.п.), тогда как участие в офлайн-форматах сокращается — посещение парадов, концертов и шествий за год снизилось на 19, 20 и 14 п.п. соответственно. При этом 75% респондентов отмечают, что возможная отмена массовых акций не влияет на их оценку значимости Дня Победы.

Для половины респондентов (50%) главным смыслом Дня Победы остается сохранение исторической памяти о войне, подвиге и героизме предков. При этом 91% считают, что память о Великой Отечественной войне важно передавать следующим поколениям. В целом 71% респондентов ожидают, что День Победы сохранит статус одной из важнейших дат.

При этом интерес к новым историческим фактам выражен слабее: его отмечает лишь пятая часть опрошенных (20%, –12 п.п. в 2026 г.). Отдельно респонденты оценивают интерес молодежи к теме Великой Отечественной войны: в сумме 77% по-прежнему считают, что он снизился. При этом за год эта оценка стала менее категоричной — доля тех, кто прямо говорит о снижении интереса, сократилась до 49% (–11 п.п.).

Ключевые источники информации о Великой Отечественной войне во многом совпадают с теми форматами, которые респонденты считают наиболее важными для передачи памяти. При этом основными источниками остаются художественные произведения (60%) и официальные медиа (54%), а в качестве наиболее важных форм передачи памяти респонденты в первую очередь называют институциональные форматы, например, уроки истории и «Разговоры о важном» в рамках школьного образования (72%).

По мнению респондентов, в зарубежных СМИ вклад СССР в победу во Второй мировой войне освещается недостаточно: 71% считают такую подачу недостаточно объективной.

Чаще всего опрошенные отмечают, что за рубежом недооцениваются решающая роль СССР в Победе (65%), масштабы человеческих потерь (53%) и вклад народов Советского Союза (44%). Также, по их мнению, меньше внимания уделяется освобождению стран Европы (41%), вкладу тыла и мирного населения (38%) и участию СССР в послевоенном восстановлении Европы (37%).

Оценки освещения темы в российских медиа менее однозначны: больше половины (55%) считают, что вклад народов СССР раскрывается подробно, а сами материалы о войне чаще вызывают положительную реакцию: чувство гордости отмечают 70% респондентов, интерес — 45%.

На фоне такой разницы в международном информационном освещении темы Победы большинство респондентов поддерживают развитие России через сотрудничество с другими странами: в сумме такой подход выбирают 79% опрошенных. Из них 41% отдают предпочтение взаимодействию с дружественными странами, а 38% — более широкому сотрудничеству, тогда как 14% считают приоритетной опору исключительно на собственные силы.

В контексте рекламных активностей и участия бизнеса в праздновании Дня Победы респонденты ожидают прежде всего социально значимого и практического вклада, а не коммерческих инициатив.

Наиболее актуальными форматами со стороны брендов они считают адресную помощь ветеранам (64%) и перечисление части прибыли в фонды поддержки (49%). Также востребованы создание исторического контента (42%), поздравительные ролики и открытки (41%) и использование праздничной символики (38%), тогда как совместные акции с музеями (31%), праздничная упаковка (27%) и конкурсы (21%) упоминаются реже.

В целом участие брендов в таких инициативах воспринимается как актуальное: только 5% респондентов не разделяют эту точку зрения.

Схожий подход прослеживается и в оценке мер поддержки ветеранов: по всем направлениям доля высоких оценок превышает 70%. Наиболее высоко оцениваются медицинская помощь и сохранение исторической памяти (по 87%), далее — памятные мероприятия и акции (83%), государственная финансовая поддержка и помощь в быту со стороны государства и общественных организаций (по 82%), адресная помощь ветеранам (79%) и участие бизнеса (72%).

Ранее россияне рассказали, какие военные фильмы планируют смотреть на майских праздниках.

 
Теперь вы знаете
Как носить георгиевскую ленту, чтобы не привлечь внимание полиции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!