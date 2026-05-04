Названы главные смыслы Дня Победы для россиян

Большинство (89%) россиян воспринимают День Победы как форму сохранения памяти о поколении, прошедшем войну, а для половины респондентов (50%) это главный смысл праздника. Это показало исследование FEEDBACK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

День Победы сохраняет высокую значимость для россиян: 86% оценивают его как важный праздник (–4 п.п. в 2026 г.), а 89% рассматривают 9 мая как форму сохранения памяти о поколении, прошедшем войну (+1 п.п. в 2026 г.). При этом в восприятии усиливается акцент на цене войны: доля тех, кто видит в празднике напоминание о человеческих потерях, выросла до 29% (+8 п.п.), а сам подвиг чаще трактуется как готовность к самопожертвованию — так считают 73% респондентов.

Также День Победы воспринимается как фактор общественной консолидации: 85% согласны с тем, что он укрепляет чувство единства, а 66% видят в уроках войны ориентир для настоящего — необходимость действовать на опережение в вопросах безопасности.

В символическом восприятии праздника сохраняется четко выраженный лидер: Георгиевская лента — половина (50%) против трети (33%) годом ранее (+17 п.п.). В тройке ответов также — Вечный огонь (21%) и Знамя Победы (19%), при этом Знамя стали выбирать реже — на 3 п.п. меньше, чем год назад.

Изменения затрагивают и формат празднования: 57% планируют смотреть трансляции праздничных мероприятий (+4 п.п.), тогда как участие в офлайн-форматах сокращается — посещение парадов, концертов и шествий за год снизилось на 19, 20 и 14 п.п. соответственно. При этом 75% респондентов отмечают, что возможная отмена массовых акций не влияет на их оценку значимости Дня Победы.

Для половины респондентов (50%) главным смыслом Дня Победы остается сохранение исторической памяти о войне, подвиге и героизме предков. При этом 91% считают, что память о Великой Отечественной войне важно передавать следующим поколениям. В целом 71% респондентов ожидают, что День Победы сохранит статус одной из важнейших дат.

При этом интерес к новым историческим фактам выражен слабее: его отмечает лишь пятая часть опрошенных (20%, –12 п.п. в 2026 г.). Отдельно респонденты оценивают интерес молодежи к теме Великой Отечественной войны: в сумме 77% по-прежнему считают, что он снизился. При этом за год эта оценка стала менее категоричной — доля тех, кто прямо говорит о снижении интереса, сократилась до 49% (–11 п.п.).

Ключевые источники информации о Великой Отечественной войне во многом совпадают с теми форматами, которые респонденты считают наиболее важными для передачи памяти. При этом основными источниками остаются художественные произведения (60%) и официальные медиа (54%), а в качестве наиболее важных форм передачи памяти респонденты в первую очередь называют институциональные форматы, например, уроки истории и «Разговоры о важном» в рамках школьного образования (72%).

По мнению респондентов, в зарубежных СМИ вклад СССР в победу во Второй мировой войне освещается недостаточно: 71% считают такую подачу недостаточно объективной.

Чаще всего опрошенные отмечают, что за рубежом недооцениваются решающая роль СССР в Победе (65%), масштабы человеческих потерь (53%) и вклад народов Советского Союза (44%). Также, по их мнению, меньше внимания уделяется освобождению стран Европы (41%), вкладу тыла и мирного населения (38%) и участию СССР в послевоенном восстановлении Европы (37%).

Оценки освещения темы в российских медиа менее однозначны: больше половины (55%) считают, что вклад народов СССР раскрывается подробно, а сами материалы о войне чаще вызывают положительную реакцию: чувство гордости отмечают 70% респондентов, интерес — 45%.

На фоне такой разницы в международном информационном освещении темы Победы большинство респондентов поддерживают развитие России через сотрудничество с другими странами: в сумме такой подход выбирают 79% опрошенных. Из них 41% отдают предпочтение взаимодействию с дружественными странами, а 38% — более широкому сотрудничеству, тогда как 14% считают приоритетной опору исключительно на собственные силы.

В контексте рекламных активностей и участия бизнеса в праздновании Дня Победы респонденты ожидают прежде всего социально значимого и практического вклада, а не коммерческих инициатив.

Наиболее актуальными форматами со стороны брендов они считают адресную помощь ветеранам (64%) и перечисление части прибыли в фонды поддержки (49%). Также востребованы создание исторического контента (42%), поздравительные ролики и открытки (41%) и использование праздничной символики (38%), тогда как совместные акции с музеями (31%), праздничная упаковка (27%) и конкурсы (21%) упоминаются реже.

В целом участие брендов в таких инициативах воспринимается как актуальное: только 5% респондентов не разделяют эту точку зрения.

Схожий подход прослеживается и в оценке мер поддержки ветеранов: по всем направлениям доля высоких оценок превышает 70%. Наиболее высоко оцениваются медицинская помощь и сохранение исторической памяти (по 87%), далее — памятные мероприятия и акции (83%), государственная финансовая поддержка и помощь в быту со стороны государства и общественных организаций (по 82%), адресная помощь ветеранам (79%) и участие бизнеса (72%).

