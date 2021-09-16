Семьи погибших в авиакатастрофе под Иркутском получили помощь в размере 4 млн рублей

Родственникам погибших при крушении самолета в Иркутской области перечислили материальную помощь, сообщается на официальном портале региона.

«Об этом распорядился Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сразу после случившегося. Четыре миллиона рублей выделили из резервного фонда региона», — говорится в сообщении.

Cамолет L-410 авиакомпании «Аэросервис» совершил жесткую посадку в районе села Казачинское Казачинско-Ленского района в Иркутской области приблизительно в 23.15 (18.15 по московскому времени) 12 сентября. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Жертвами авиакатастрофы стали четыре человека. Число госпитализированных к 14 сентября увеличилось до 11.

На месте крушения самолета уже нашли первый и второй бортовые самописцы.

В качестве основных причин крушения специалисты рассматривают отказ техники и ошибку пилотирования при посадке.