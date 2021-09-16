В Екатеринбурге грузовик без водителя устроил ДТП

В Екатеринбурге грузовик без водителя выехал на перекресток, на своем пути он снес забор и несколько дорожных знаков, пишет паблик «Инцидент Екатеринбург».

Один из очевидцев рассказал, что ДТП произошло в темное время суток перекрестке Победы — Ильича, автомобиль, за рулем которого никого не было, съехал по скату с парковки у магазина на дорогу. Автомобили на перекрестке, несмотря на зеленый сигнал светофора, уступили грузовику. Пострадавших нет.

Иные подробности случившегося не приводятся.

Ранее в центре Москвы загорелся попавший в ДТП мотоцикл — от столкновения у мотоцикла разорвало бензобак, и разлившееся топливо вспыхнуло. Пострадали мотоциклист — мужчина 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения.