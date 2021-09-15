СК возбудил дело по факту смерти четырехлетнего ребенка в Турции

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после смерти четырехлетнего ребенка во время отдыха в Турции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

9 сентября четырехлетний ребенок из России скончался в Турции во время отдыха с родителями. По предварительной информации, мальчик умер в результате отравления. При этом что именно оказалось фатальным для организма выяснить пока не удалось. Ребенка госпитализировали в больницу Антальи, где, несмотря на оказанную помощь, на следующий день он умер.

Тело мальчика пока остается в Турции, однако родители настаивают настаивают на том, чтобы его тело было транспортировано в Россию для проведения необходимых экспертиз.

В 2019 году в Турции умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в отеле.