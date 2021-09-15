Подозреваемые в убийстве пенсионерки в Бужанинове мигранты арестованы

Трудовых мигрантов, которые подозреваются в изнасиловании и убийстве пенсионерки в подмосковном селе Бужаниново, арестовали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета по Московской области Ольгу Врадий.

Ранее стало известно, что выселенных из общежития в Бужанинове 150 мигрантов разместили на окраине Сергиева Посада в общежитии, территория которого находится под пристальным надзором.

До этого председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить и проверить собственника здания, в котором проживали мигранты.

Тело пенсионерки с признаками насильственной смерти было обнаружено 13 сентября в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2».

По «горячим следам» в Сергиеве Посаде были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения.