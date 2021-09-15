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В самолете с Камчатки оказался пассажир с ножом

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Пассажир рейса из Петропавловска-Камчатского заявил экипажу о наличии у него ножа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия».

«Командир воздушного судна сообщил об инциденте по специальной связи», — рассказал представитель авиакомпании.

Впоследствии мужчина отдал оружие. В аэропорту «Шереметьево» воздушное судно и находящегося на его борту пассажира будут встречать работники полиции, чтобы выяснить обстоятельств случившегося.

Недавно в Италии мужчина ранил ножом пять человек в автобусе. Контролеры попросили у него билет. В ответ на требование он достал оружие и ударил им обоих контролеров. Впоследствии, спасаясь от полицейских, он ранил еще троих человек, в том числе женщину и ребенка. Злоумышленника удалось задержать. Местная прокуратура начала следствие.

До этого неизвестный мужчина напал на пассажиров поезда в Токио с ножом, несколько человек пострадали. Атака произошла в пригородном поезде компании Odakyu Electric Railway в районе Сетагая. После поступления сообщений о вооруженном мужчине состав был экстренно остановлен. В результате злоумышленнику удалось сбежать. Нож он бросил на месте преступления.

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