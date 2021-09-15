Сестра задержанного в Праге россиянина Франчетти обратилась к Путину

Сестра задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти обратилась за помощью к президенту России Владимиру Путину, сообщает RT.

Уточняется, что в своем письме женщина попросила президента помочь вернуть ее брата на родину.

12 сентября стало известно, что в аэропорту Праги задержали российского активиста Александра Франчетти. Пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик заявил, что тот был задержан на основании ордера на арест, выданного Украиной.

Как сообщали СМИ, Киев считает Франчетти одним из участников событий «Крымской весны», однако официально никто не озвучивал, что ему инкриминируют.

Суд заключил Франчетти под стражу, его направили в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей о своей дальнейшей судьбе — в частности, об экстрадиции. Дочь задержанного россиянина заявила, что его не передадут Украине.

Сам Франчетти назвал обвинения в свою сторону «шагом к фашизму».