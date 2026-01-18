Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Певицу из Румынии вынудили извиниться за русскую речь в Кишиневе

Румынская певица Паула Селинг извинилась за обращение к молдаванам на русском
Global Look Press

Румынская певица и член жюри молдавского национального отбора на «Евровидение» Паула Селинг принесла публичные извинения за обращение к зрителям на русском языке во время эфира. Об этом она написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка пояснила, что употребила слово «молодец», полагая, что оно воспринимается как дружелюбное и благодарственное. По ее словам, в последние годы, работая с музыкантами в Молдавии и находясь в разных творческих кругах, она часто слышала это выражение в подобном контексте и переняла его, не задумываясь о возможной реакции.

После эфира от Селинг потребовали извинений представители общественности и медиа. В числе критиков оказались бывший пресс-секретарь президента Молдавии Игорь Захаров и экс-спикер правительства Даниел Водэ. Они напомнили, что официальным языком страны является румынский, подчеркнув, что республика не является частью России.

Национальный отбор на конкурс «Евровидение-2026» прошел в Кишиневе 17 января.

Согласно статистике, русским языком в Молдавии владеют более двух третей населения. Ранее он имел статус языка межнационального общения, однако в 2018 году Конституционный суд отменил это положение. При этом в конституции страны закреплено право на сохранение и развитие русского языка и других языков, используемых в республике.

МИД РФ и российское посольство в Кишиневе неоднократно заявляли о дискриминации русскоязычных жителей Молдавии и рекомендовали гражданам РФ с осторожностью относиться к поездкам в эту страну.

Ранее звезда «Игры престолов» выругалась на русском языке.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649933_rnd_6",
    "video_id": "record::748bc19b-a573-4fcc-bfe4-4fec09535f0d"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+