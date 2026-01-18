Певицу из Румынии вынудили извиниться за русскую речь в Кишиневе

Румынская певица и член жюри молдавского национального отбора на «Евровидение» Паула Селинг принесла публичные извинения за обращение к зрителям на русском языке во время эфира. Об этом она написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка пояснила, что употребила слово «молодец», полагая, что оно воспринимается как дружелюбное и благодарственное. По ее словам, в последние годы, работая с музыкантами в Молдавии и находясь в разных творческих кругах, она часто слышала это выражение в подобном контексте и переняла его, не задумываясь о возможной реакции.

После эфира от Селинг потребовали извинений представители общественности и медиа. В числе критиков оказались бывший пресс-секретарь президента Молдавии Игорь Захаров и экс-спикер правительства Даниел Водэ. Они напомнили, что официальным языком страны является румынский, подчеркнув, что республика не является частью России.

Национальный отбор на конкурс «Евровидение-2026» прошел в Кишиневе 17 января.

Согласно статистике, русским языком в Молдавии владеют более двух третей населения. Ранее он имел статус языка межнационального общения, однако в 2018 году Конституционный суд отменил это положение. При этом в конституции страны закреплено право на сохранение и развитие русского языка и других языков, используемых в республике.

МИД РФ и российское посольство в Кишиневе неоднократно заявляли о дискриминации русскоязычных жителей Молдавии и рекомендовали гражданам РФ с осторожностью относиться к поездкам в эту страну.

