Дима Масленников ответил на слухи о романе с Клавой Кокой: «Мы не против»

Блогер Дима Масленников в «Шоу Воли» опроверг слух о романе с певицей Клавой Кокой.

Масленников уверил, что между ним и Кокой только дружба. Он отметил, что поддерживает приятельские отношения с певицей уже около восьми лет.

«Нас постоянно шипперят, нас женят постоянно. Если кто-то хочет так говорить – пусть говорит, мы не против», – поделился артист.

В сентябре 2025-го издание Super заявляло, что Коку и Масленникова заметили вместе в московском ресторане. Как отмечал портал, блогер пытался приобнять певицу, но та держалась обособленно. Знаменитости стали чаще появляться вместе в общественных местах.

22 октября 2024-го Кока объявила о расставании с блогером Александром Повериным, с которым встречалась после проекта «Сердце Клавы». На тот момент они уже полтора месяца не состояли в отношениях. Артистка призналась, что все это время заглушала боль от разрыва работой. Она уточнила, что сама стала инициатором расставания.

В ноябре Клава Кока призналась, что причиной ее расставания с Александром Повериным стало нежелание блогера иметь детей.

Ранее Клава Кока рассказала, когда решила уйти из Black Star.

