Большунов одержал вторую победу в сезоне

Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка России
Sergey Elagin/Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл мужской скиатлон на этапе Кубка России в Казани.

Он преодолел дистанцию 20 км за 46 минут 51,7 секунды. Второе место в скиатлоне занял Илья Семиков, отставший от победителя на 17,1 секунды. Замкнул тройку лучших в Казани Иван Якимушкин (отставание — 17,2 секунды).

15 января Большунов одержал первую победу в сезоне. Это произошло в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России. Начало сезона у спортсмена не задалось в том числе из-за здоровья. В конце декабря стало известно, что Большунов заболел распространенным штаммом гриппа А (Н3N2), называемым «гонконгским», из-за чего пропустил ряд гонок.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Большунова подрезали во время одной из гонок Кубка России. 

