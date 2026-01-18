Размер шрифта
В Запорожской области без электричества остаются жители 365 населенных пунктов

В Запорожской области остаются без света 205 тысяч абонентов
Shutterstock/Creative Cat Studio

В Запорожской области остаются без электроснабжения 205 тыс. абонентов в 365 населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

В настоящее время идет сокращение количества отключенных потребителей, но при этом проблема с частыми отключениями сохраняется, что отражается на теплосетях, рассказал он.

Губернатор заявил, что при восстановительных работах было зафиксировано движение украинских дронов-разведчиков. Важно обеспечить максимальную безопасность аварийным бригадам энергетиков, подчеркнул Балицкий.

По его словам, «включения-отключения» электроснабжения в нынешних условиях является вынужденной мерой.

В ночь на 16 января сообщалось, что в Запорожской области почти 150 тысяч человек остались без света. 17 января Балицкий заявил, что в результате атаки ВСУ по энергетической инфраструктуре региона отключение электроснабжения затронуло значительную часть Запорожской области.

Ранее работы по восстановлению электроснабжения завершили в Херсонской области.

