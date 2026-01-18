Политолог указал на попытки Трампа «перевоспитать» Европу

Политолог Блохин: Евросоюз не будет воевать с США за Гренландию

Европейский союз (ЕС) вряд ли будет воевать с США из-за Гренландии. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с News.ru.

«Введение пошлин ― уже результат противоречий, потому что была Стратегия национальной безопасности [США]. Американская версия откровенно утверждает, что американцы будут перевоспитывать и дисциплинировать Европу, навязывая ей свою повестку, а не наоборот», — заявил Блохин.

По его словам, президенту США Дональду Трампу не понравилась реакция Европы на позицию по Гренландии. В связи с этим экономический рычаг и торговые войны будут ключевым элементом в политике Вашингтона.

В то же время он отверг сценарий, в котором даже при эскалации Европа будет воевать с США. Блохин заявил, что это «звучит довольно смешно».

17 января советник президента США Стивен Миллер заявил, что Дания не способна защищать Гренландию, а остров должен контролировать тот, кто может его оборонять и развивать.

В самом королевстве проходят многотысячные митинги против притязания хозяина Белого дома Дональда Трампа на регион. Страны НАТО выражают готовность поддержать Данию при нападении на Гренландию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США обвинили Европу в «слишком острой» реакции на планы Трампа на Гренландию.