Общество

Стали известны профессии с самыми высокими зарплатами в России

РИА Новости: профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой в 2025 году
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой в России в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».

По данным аналитиков, в среднем работодатели предлагали бурильщикам в вакансиях 179 тысяч рублей в месяц. Уровень зарплаты при этом во многом зависел от опыта кандидатов и условий работы. Некоторые предложения также предусматривали работу вахтой.

На втором месте в рейтинге высокооплачиваемых профессий оказались операторы станка, которым предлагали до 172,654 тысячи рублей в месяц. Отмечается, что такие специалисты работают на производственном оборудовании, запускают и контролируют процесс изготовления деталей. Они должны следить за точностью и качеством исполнения технологических режимов.

В топ-3 списка также вошли токари, которым были готовы платить в 2025 году 172,249 тысячи рублей. На четвертом месте оказались сортировщики с зарплатой 161,877 тысячи рублей в месяц. Замкнула пятерку лидеров профессия фасадчика, для которой средние зарплатные предложения составили 156,134 тысячи рублей в месяц.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала отрасли экономики с быстрорастущими зарплатами. По ее словам, это IT, добыча полезных ископаемых и финансовый сектор. Бессараб пояснила, что рост зарплат в данных сферах труда связан с востребованностью профессий.

Ранее стала известна средняя зарплата российских курьеров.

