В Венгрии выступили против вступления Украины в ЕС

Венгрия скажет «нет» вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире воскресной программы радиостанции Kossuth.

«Мы никогда не боялись сказать «нет» Брюсселю, и мы также скажем «нет» членству Украины [в ЕС]», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что в настоящее время на Украине продолжается вооруженный конфликт. По его словам, вступление республики в ЕС «принесет пламя войны на весь континент».

16 января официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье опроверг слухи, распространяемые СМИ, о возможном упрощении процесса вступления Украины в Европейский союз в рамках потенциального соглашения. По его словам, процесс присоединения «хорошо установлен».

17 января швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung заявила, что возможное вступление Украины в Европейский союз «взорвет» бюджет сообщества. По ее оценкам, процедура станет «вызовом не только для Киева, но и для самого Евросоюза».

