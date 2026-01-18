Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Политика

В Венгрии выступили против вступления Украины в ЕС

Сийярто: Венгрия скажет «нет» вступлению Украины в ЕС
РИА Новости

Венгрия скажет «нет» вступлению Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в эфире воскресной программы радиостанции Kossuth.

«Мы никогда не боялись сказать «нет» Брюсселю, и мы также скажем «нет» членству Украины [в ЕС]», — сказал глава ведомства.

Сийярто добавил, что в настоящее время на Украине продолжается вооруженный конфликт. По его словам, вступление республики в ЕС «принесет пламя войны на весь континент».

16 января официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье опроверг слухи, распространяемые СМИ, о возможном упрощении процесса вступления Украины в Европейский союз в рамках потенциального соглашения. По его словам, процесс присоединения «хорошо установлен».

17 января швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung заявила, что возможное вступление Украины в Европейский союз «взорвет» бюджет сообщества. По ее оценкам, процедура станет «вызовом не только для Киева, но и для самого Евросоюза».

Ранее в России рассказали, в каком случае Евросоюз одобрит членство Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649921_rnd_9",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+