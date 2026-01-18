Размер шрифта
Жест вежливости спас жизнь мужчине в Москве

В Москве мужчина оказал помощь женщине и спас себя от падения оконной рамы 
В Москве мужчина придержал дверь входящей в подъезд женщине и спас себе жизнь. Видео опубликовал Telegram-канал «Москва в тренде».

На кадрах с камеры видеонаблюдения мужчина, выходящий из подъезда жилого дома, на несколько секунд задержался, чтобы придержать дверь входящей в подъезд женщине. Это спасло его от оконной рамы, которая упала к его ногам, как только он собирался выйти за пределы подъезда. Шокированный мужчина растерянно обернулся на дверь подъезда. Возможно, удар пришелся бы по женщине, если бы она не поспешила к закрывающейся двери.

Судя по дате на записи, инцидент произошел 10 января.

В прошлом году в Москве произошел похожий случай. На видео попало падение окна с 50-го этажа нового жилого комплекса. Однако тогда рама задела мужчину, он пострадал, но остался жив.

В ноябре 2025-го житель многоэтажки в Екатеринбурге выбросил из окна все содержимое квартиры.

Ранее сообщалось, что во Флориде шеф-повар ресторана спас жизнь одному из своих постоянных клиентов.
 
