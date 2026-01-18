В Норвегии раскрыли правила для спортсменов по поводу общения с россиянами на ОИ

Норвегия не будет вводить правила для спортсменов по поводу общения с россиянами

Глава подразделения Олимпийского комитета Норвегии по развитию элитных видов спорта (Olympiatoppen) Торе Эвребе заявил, что для норвежских спортсменов не будут вводиться новые правила по поводу общения с россиянами на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит Sport24.

«Норвежская олимпийская федерация придерживается решений и правил, установленных международными спортивными организациями. Норвежские спортсмены всегда свободны в выражении своих взглядов и мнений — без каких-либо ограничений или указаний», — отметил он.

15 января Олимпийский комитет Латвии рекомендовал латвийским спортсменам не контактировать с россиянами и белорусами на Играх 2026 года в Италии. Латвийским спортсменам рекомендовано во время церемоний награждения и цветочных церемоний, по возможности, следует избегать любых контактов со спортсменами из России и Белоруссии, а также, по возможности, держаться от них на расстоянии и воздерживаться от совместных фото- и видеосъемок. Исключением являются случаи, когда такая необходимость является обязательным требованием соревнований.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортине д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее Дмитрий Васильев раскритиковал власти Латвии за запрет на общение с российскими атлетами.