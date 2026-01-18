Размер шрифта
Общество

В Минтрансе отвергли планы строительства высокоскоростной магистрали Москва — Владивосток

Никитин: высокоскоростной магистрали между Москвой и Владивостоком не будет
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Владивостоком не планируется. Об этом заявил ТАСС министр транспорта России Андрей Никитин.

«Высокоскоростного поезда из Москвы во Владивосток точно не будет, поскольку ВСМ эффективнее самолета на расстоянии до 1 500 км», — отметил он.

До этого Никитин сообщал, что в 2026 году развернутся полномасштабные строительные работы на всем протяжении высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

Специалисты сосредоточатся на завершении работ на пилотном участке от Зеленограда до Твери. Там пройдет тестирование новейшего отечественного высокоскоростного поезда.

До этого в компании «Российские железные дороги» заявили, что на развитие ВСМ, согласно инвестпрограмме на 2026 год, будет направлено 120 млрд рублей. При этом по сравнению с 2025-м годом, когда на всю инвестиционную программу было выделено 890,9 млрд рублей, инвестиции в 2026 году сократились примерно на 20%. По информации РЖД, основная часть выделенных средств будет направлена на поддержание основных фондов и обеспечение безопасности перевозок.

Ранее стало известно, сколько ВСМ построят в России до 2045 года.

