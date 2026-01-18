Размер шрифта
Сальдо рассказал о планах вернуться в свой дом в Херсоне

Сальдо планирует вернуться на Карантинный остров в Херсоне
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо намерен вернуться в свой дом на Карантинном острове в Херсоне. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«На Карантинном острове или просто «Острове», как его называют сами херсонцы, кстати говоря, я тоже жил и планирую там жить. У меня там дом, который я построил сам, когда еще был молодым инженером-строителем», — рассказал он.

По словам главы региона, остров находится в курортной зоне одного из районов Херсона и омывается притоками Днепра и самим главным руслом Днепра. В этом микрорайоне жили более 30 тысяч людей, отметил он.

До этого Сальдо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в затягивании конфликта на территории республики под видом обсуждения мирных инициатив.

Он добавил, что военное положение на Украине будет продлеваться до тех пор, пока «длится игра в слова «мирное урегулирование, заключение о мире, сделка мирная». По его словам, Зеленский стремится затянуть конфликт, чтобы продлить свое время у власти.

Ранее посол Украины назвала сроки нового раунда переговоров с США.

