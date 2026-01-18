Клопы атаковали российских туристов в элитных отелях ОАЭ

Российских туристов атаковали клопы в элитных пятизвездочных отелях ОАЭ. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, жертвами клопов стали Анастасия из Истры с 11-летней дочкой. Россиянка отдала за отдых в лакшери-отеле Fujairah Rotana Resort&Spa в городе Хаур-эль-Факкан 215 тысяч рублей. Уже после первого дня на теле мамы и дочки появились укусы. Спустя несколько суток зуд стал невыносимым, а на руках появилось множество следов. На кровати женщина обнаружила клопов, о чем сразу сообщила администрации отеля. Отдыхающих переселили в другой номер.

Похожая история произошла в отеле Rixos Al Mairid Ras Al Khaimah в Рас-эль-Хайме. Там от клопов пострадала супружеская пара. Сначала они заметили насекомых на подушке, через пару дней появились укусы, начался зуд. Однако администрация отеля, как пишет SHOT, не отреагировала на просьбу заменить постельное белье. Пара уже вернулась в Россию, однако по-прежнему жалуется на последствия атаки клопов.

До этого российские туристы столкнулись с самой массовой атакой клопов в Египте за последние десять лет. По данным SHOT, россияне обнаружили насекомых в четырех- и пятизвездочных отелях в Хургаде, Шарм-эш-Шейхе и Сахль-Хашише. Некоторые турагенты называют ситуацию с клопами в Египте настоящей эпидемией. Россияне боятся, что насекомые могут попасть в чемоданы и улететь вместе с ними домой.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от постельных клопов.