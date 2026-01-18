Адвокат российского бизнесмена Карапетяна рассказал о его состоянии

Российский бизнесмен Самвел Карапетян, обвиняемый в Армении за призывы к свержению власти в республике и финансовые махинации, нуждается в стационарном лечении после перенесенных им пневмонии и коронавируса. Об этом сообщил его адвокат Арам Вардеванян, передает ТАСС.

«То, что Самвел Карапетян все еще нуждается в стационарном лечении, подтверждается специальными медицинскими документами. Механизмы поймем позже, потому что важно не только наше желание», — сказал он журналистам.

До этого антикоррупционный суд Армении вернул бизнесмена Самвела Карапетяна под домашний арест.

Адвокат рассказал, что заседание антикоррупционного суда под председательством судьи Ваге Долмазяна продлилось 14 часов. Помимо прочего, Карапетяна обязали выплатить залог. Ему также запретили покидать Армению. Сумму залога Вардеванян не назвал.

30 декабря, как сообщал Вардеванян, бизнесмен был переведен из-под стражи в Армении под домашний арест. Однако 16 января стало известно, что апелляционный антикоррупционный суд Армении изменил меру пресечения в отношении Карапетяна с домашнего ареста на содержание под стражей.

Карапетян находится под стражей с 18 июня. Его арестовали и обвинили в поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) после критики в ее адрес со стороны властей. Бизнесмен отрицает свою вину, считая действующее руководство страны некомпетентным.

По мнению защиты, преследование Карапетяна носит политический характер и связано с его поддержкой ААЦ.

Ранее Пашинян назвал причину заморозки членства Армении в ОДКБ.