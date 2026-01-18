Премьер Италии оценила введение США пошлин за Гренландию

Решение США увеличить торговые пошлины в отношении европейских стран, которые хотели внести вклад в обеспечение безопасности Гренландии, является ошибкой. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе пресс-подхода в Сеуле, трансляцию вела пресс-служба главы итальянского правительства на YouTube.

«Увеличение пошлин в отношении стран, которые решили сделать вклад в обеспечение безопасности Гренландии, считаю ошибкой и не разделяю такого подхода. Я разговаривала с [президентом США] Дональдом Трампом и сказала об этом», — сказала глава итальянского кабмина.

Мелони добавила, что сейчас есть проблема недопонимания и коммуникации. По ее словам, инициатива европейских стран об отправке военных в Гренландию не должна восприниматься в антиамериканском ключе.

17 января Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Американский политик уточнил, что эта мера коснется Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции.

18 января министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен назвал неожиданностью заявление президента США о введении пошлин против ряда стран из-за Гренландии. Глава ведомства уточнил, что цель увеличения военного присутствия на острове заключается в укреплении безопасности в Арктике.

Ранее Макрон пообещал Трампу «скоординированный ответ» Европы на пошлины из-за Гренландии.