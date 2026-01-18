Пенсионер избил пожилую женщину тростью ради 700 рублей и получил условный срок

В Хакасии пенсионер избил и ограбил бабушку на 700 рублей, сообщает пресс-служба МВД республики.

Суд вынес приговор 63-летнему жителю Саяногорска, который в мае 2025 года напал на незнакомую женщину. В тот день пенсионерка возвращалась из магазина домой и встретила по дороге грабителя.

Злоумышленник ударил жертву несколько раз по голове металлической тростью, а когда та упала, налетчик схватил оказавшийся на земле кошелек и скрылся. Добычей грабителя стали 700 рублей, в его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с принудительным лечением.

До этого на жителя Карелии напали с ножом и утюгом ради 600 рублей. Мужчины втроем употребляли спиртные напитки и, когда запас алкоголя почти иссяк, потребовали у собутыльника деньги на выпивку, а затем отобрали их силой. Один из злоумышленников полностью признал вину и получил условный срок.

Ранее житель Ивановской области избил прохожего ради пакета с продуктами.