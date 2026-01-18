Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Харькове

Лебедев: в Харькове поражен цех по сборке беспилотников
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Удар был нанесен по цеху на территории Харьковского тракторного завода, где, по имеющимся данным, осуществлялась сборка беспилотников для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, атакованное подразделение предприятия использовалось для производства и сборки БПЛА. Лебедев уточнил, что удар пришелся именно по производственным помещениям, задействованным в этом процессе.

До этого российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, были атакованы склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 167 районах.

Также украинские СМИ сообщали, что в ночь на 17 января в Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Ранее российские военные поразили тайный командный штаб ВСУ под Купянском.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27649717_rnd_2",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+