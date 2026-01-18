Подполье сообщило об ударе по цеху сборки БПЛА в Харькове

Удар был нанесен по цеху на территории Харьковского тракторного завода, где, по имеющимся данным, осуществлялась сборка беспилотников для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, атакованное подразделение предприятия использовалось для производства и сборки БПЛА. Лебедев уточнил, что удар пришелся именно по производственным помещениям, задействованным в этом процессе.

До этого российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Кроме того, были атакованы склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 167 районах.

Также украинские СМИ сообщали, что в ночь на 17 января в Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

Ранее российские военные поразили тайный командный штаб ВСУ под Купянском.