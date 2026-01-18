Валиева сделала заявление по поводу возобновления карьеры

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале анонсировала возвращение на соревновательный лед и сообщила, что выступит на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.

«Друзья, у меня для вас новость — я возвращаюсь на большой лед. Конечно, очень волнуюсь, но гораздо сильнее жду момента, когда снова почувствую соревновательный азарт на чемпионате России по прыжкам. А одну из своих новых программ впервые покажу на Кубке Первого канала — для меня это будет особенный праздник», — написала фигуристка.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

Ранее Илья Авербух не стал строить прогнозы на возвращение Валиевой.