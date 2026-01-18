Британский министр заявила, что будущее Гренландии лежит только в руках ее жителей

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины против Великобритании из-за ее позиции по Гренландии «неправильна и бесполезна», будущее острова должны определять только сами гренландцы и датчане. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявила британский министр культуры Лиза Нэнди.

«Будущее Гренландии лежит только в руках самих жителей Гренландии и жителей королевства Дания. Мы последовательно придерживаемся этой позиции... Наша позиция по Гренландии не подлежит обсуждению. Мы это прояснили», — сказала она.

По ее словам, Лондон «не поддержит ничего», что не поддержат гренландцы.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. По его словам, они будут действовать, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии. Британский премьер Кир Стармер назвал ошибочным решение американского лидера.

Ранее экс-генсек НАТО назвал Гренландию «оружием массового отвлечения внимания» Трампа.