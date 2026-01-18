Юрий Лоза похвалил ИИ после просмотра «Золотого граммофона»

Певец Юрий Лоза в Telegram-канале раскритиковал российскую музыкальную индустрию после просмотра премии «Золотой граммофон».

По словам Лозы, искусственный интеллект сводит музыку намного лучше российских звукорежиссеров.

«По крайней мере, гораздо трепетнее относится к слову. Да и поёт он более проникновенно и душевно, чем большинство белковых исполнителей, выходивших на сцену. Короче, за что боролись…» — заявил певец.

В декабре Юрий Лоза ответил на обвинения Татьяны Куртуковой в газлайтинге. В беседе с «Газетой.Ru» он поделился, что не обижал артистку, а песню он предлагал купить не только ей.

Исполнитель хита «Плот» признался, что композиция, которую он написал, называется не «Сосеночки», а «Елочки-сосеночки». По его словам, это женская песня, поэтому он хотел продать ее артисткам народного жанра.

Певец рассказал, что пока композиция «Елочки-сосеночки» не приглянулась ни одной из артисток, которым он ее предлагал. При этом сам Юрий Лоза считает ее красивой.

