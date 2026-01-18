Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Культура

Юрий Лоза похвалил ИИ после просмотра «Золотого граммофона»

Певец Юрий Лоза: ИИ сводит музыку лучше российских звукорежиссеров
ТВ-3

Певец Юрий Лоза в Telegram-канале раскритиковал российскую музыкальную индустрию после просмотра премии «Золотой граммофон».

По словам Лозы, искусственный интеллект сводит музыку намного лучше российских звукорежиссеров.

«По крайней мере, гораздо трепетнее относится к слову. Да и поёт он более проникновенно и душевно, чем большинство белковых исполнителей, выходивших на сцену. Короче, за что боролись…» — заявил певец.

В декабре Юрий Лоза ответил на обвинения Татьяны Куртуковой в газлайтинге. В беседе с «Газетой.Ru» он поделился, что не обижал артистку, а песню он предлагал купить не только ей.

Исполнитель хита «Плот» признался, что композиция, которую он написал, называется не «Сосеночки», а «Елочки-сосеночки». По его словам, это женская песня, поэтому он хотел продать ее артисткам народного жанра.

Певец рассказал, что пока композиция «Елочки-сосеночки» не приглянулась ни одной из артисток, которым он ее предлагал. При этом сам Юрий Лоза считает ее красивой.

Ранее Юрий Лоза раскрыл, какой бы вопрос задал Путину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27648709_rnd_7",
    "video_id": "record::d53110b7-0f05-444c-a616-5a1876e9f221"
}
 
Теперь вы знаете
На Крещение всегда мороз? Спойлер: нет. Откуда взялась примета, работает ли она и что говорят синоптики о 2026-м
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+