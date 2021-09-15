Большинство россиян назвали суррогатное материнство допустимой процедурой

Две трети россиян (70%) допустили возможность суррогатного материнства, если у людей нет возможности самим родить детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.

Еще 14% заявили, что суррогатное материнство нормально и допустимо в любой ситуации. Чаще всего этой точки зрения придерживаются молодые респонденты от 18 до 24 лет (35%), а меньше всего сторонников суррогатного материнства среди людей старшей 45 лет (8-9%).

По мнению 78%, главной причиной, по которой можно прибегнуть к суррогатному материнству, являются противопоказания по здоровью. 29% называют поводом возрастные ограничения супруги к вынашиванию и рождению ребенка.

Реже респонденты среди причин указывали нежелание женщины прерывать карьеру (10%), портить фигуру (7%) или испытывать дискомфорт во время беременности (5%).

Противником данной процедуры оказался каждый десятый россиянин.

За допустимость суррогатного материнства на законодательном уровне выступили 42%. При этом 18% считают, что такую процедуру следует разрешать только за денежное вознаграждение, а 9% — только на безвозмездной основе.

Опрос проводился 5 сентября среди 1600 россиян старше 18 лет.