МЧС предупредил об опасных дождях в нескольких регионах России

Разрушение горных пород и размыв рельефа местности ожидаются на текущей неделе (до 19 сентября) в Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа в результате обильных осадков и переувлажнения грунтов. Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС), передает РИА «Новости».

Отмечается, что ученые РСЧС призывают органы исполнительной власти этих регионов оповестить население о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, продолжить проведение комплекса мероприятий, направленных на минимизацию ущерба от опасных гидрометеорологических явлений.

Ранее главный специалист Центра погода «Фобос» Евгений Тишковец заявлял о том, что новое потепление в Центральной России следует ожидать после 17 или 18 сентября.