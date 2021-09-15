В Москве в среду ожидается до +12°С и небольшой дождь

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в среду, 15 сентября, будет до +12°С. В городе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

По данным метеоспециалистов, в этот день температура воздуха днем будет в пределах +10...+12°С. Также, согласно прогнозу, будет северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/c. Порывы ветра могут возрасти на протяжении дня до 15 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до отметок в +5...+7°С. Ожидается также ветер 5-10 м/c. Погода вечером будет облачной с прояснениями.

Атмосферное давление днем составит 745 мм рт. ст., а ночью — 749 мм рт. ст.

Ранее синоптик рассказал, наступит ли в Москве настоящее бабье лето. Евгений Тишковец добавил, что новое потепление в Центральной России следует ожидать после 17 или 18 сентября, так как еще в начале августа долгосрочные прогнозы показывали, что бабье лето придет только во второй половине сентября.