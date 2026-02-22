В Подмосковье семья отравилась угарным газом из-за очистки крыши от снега

В Подмосковье члены одной семьи почувствовали недомогание из-за странных причин. Об этом сообщает kp.ru .

Сначала на тахикардию, снижение слуха и онемение лица пожаловалась женщина Ксения. Пока вызванная сыном скорая помощь ехала, к семье пришла бабушка. Она настаивала на госпитализации Ксении и ее сына, так как его самочувствие тоже ухудшилось.

В результате в больницу попала только Ксения. Ей диагностировали паническую атаку, рекомендовали посетить психиатра и принимать витамины.

Пациентка пыталась дозвониться до сына и матери, но никто не брал трубку. После выписки в тот же день она отправилась домой.

«Выяснилось, что ее сын утром с трудом все-таки смог открыть глаза, а вот свою бабушку добудиться не смог», – сообщается в публикации.

Женщину не спасли. Изначально врачи предполагали, что у нее инфаркт. После вскрытия выяснилось, что мать Ксении отравилась угарным газом.

В день инцидента специалисты чистили на крыше дома, где жила семья, снег. Вероятной причиной произошедшего считают нарушение вентиляции дымохода после чистки крыши.

Сейчас профильные органы проводят проверки.

Ранее в Подмосковье при пожаре в частном доме сгорели бабушка и четверо внуков.