В Подмосковье семья отравилась угарным газом из-за очистки крыши от снега

КП: в Люберцах семья отравилась угарным газом, одна женщина не выжила
В Подмосковье члены одной семьи почувствовали недомогание из-за странных причин. Об этом сообщает kp.ru .

Сначала на тахикардию, снижение слуха и онемение лица пожаловалась женщина Ксения. Пока вызванная сыном скорая помощь ехала, к семье пришла бабушка. Она настаивала на госпитализации Ксении и ее сына, так как его самочувствие тоже ухудшилось.

В результате в больницу попала только Ксения. Ей диагностировали паническую атаку, рекомендовали посетить психиатра и принимать витамины.

Пациентка пыталась дозвониться до сына и матери, но никто не брал трубку. После выписки в тот же день она отправилась домой.

«Выяснилось, что ее сын утром с трудом все-таки смог открыть глаза, а вот свою бабушку добудиться не смог», – сообщается в публикации.

Женщину не спасли. Изначально врачи предполагали, что у нее инфаркт. После вскрытия выяснилось, что мать Ксении отравилась угарным газом.

В день инцидента специалисты чистили на крыше дома, где жила семья, снег. Вероятной причиной произошедшего считают нарушение вентиляции дымохода после чистки крыши.
Сейчас профильные органы проводят проверки.

Ранее в Подмосковье при пожаре в частном доме сгорели бабушка и четверо внуков.
 
