Армия

В Киеве раздалась серия взрывов

Общественное: в Киеве четвертый раз раздались взрывы
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В Киеве четвертый раз раздались взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

Других подробностей не приводится.

21 февраля сообщалось о взрывах в Одессе.

18 февраля в Киеве, недалеко от одной из станций метро, произошел взрыв.

По предварительным данным, взрыв произошел рядом со станцией метро «Славутич» Сырецко-Печерской линии, расположенной в левобережной части украинской столицы. При этом уточнялось, что, согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Киеве не объявлялась.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что вопрос выживания Украины как независимого государства остается открытым. По его словам, непрекращающиеся удары России по объектам критической инфраструктуры поставили столицу страны на грань катастрофы. Одновременно с этим США давят на Украину, пытаясь завершить конфликт на невыгодных для Киева условиях. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве машины в Киеве.
 
