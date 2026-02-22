Уиткофф анонсировал «хорошие новости» по украинскому вопросу

В ближайшее время ожидаются «хорошие новости» в теме урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил специальный представитель президента США Стивен Уиткофф в интервью Fox News.

«Надеюсь, вы услышите некоторые хорошие новости в ближайшие недели», — сказал он.

До этого Уиткофф заявил, что президент России Владимир Путин во время встреч всегда был честен с ним. Спецпосланник американского лидера добавил, что его критиковали за частые встречи с Путиным — он вел переговоры с президентом России восемь раз. Посланник президента США отметил важность изучения позиции России по вопросу урегулирования украинского конфликта.

17 и 18 февраля в Женеве прошли трехсторонние консультации с участием российской, американской и украинской делегаций. Группу переговорщиков из Москвы возглавлял помощник главы государства Владимир Мединский, который назвал состоявшиеся встречи «тяжелыми, но деловыми». Зеленский рассказал, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

