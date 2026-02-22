«Осмотрели очень тщательно»: следов семьи Усольцевых на вертолетной площадке не нашли

Добровольцы осмотрели вертолетную площадку в Красноярском крае, которая находится недалеко от места их пропажи семьи Усольцевых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника отряда «ЛизаАлерт» Серафиму Чооду.

До этого не исключалось, что супруги и их ребенок могли улететь на вертолете с Кутурчинского Белогорья. Однако доброволец опровергла эту информацию.

«Эту площадку, как и окрестности возле нее, службы и добровольцы осмотрели очень тщательно. Не было найдено никаких следов семьи», – сообщается в публикации.

О пропаже семьи Усольцевых стало известно в сентябре прошлого года, уже 12 октября активную фазу самых масштабных в регионе поисков завершили. Приоритетной версией на данный момент является несчастный случай, так как в районе, где пропала семья, наблюдаются сложные условия для передвижения, а погода непредсказуема.

Семью до сих пор не нашли.

