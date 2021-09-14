Компания по производству пиломатериалов не нашла записей о работе Байдена в молодости

В компании по производству пиломатериалов Boise Cascade заявили, что не имеют информации о том, что президент США Джо Байден когда-либо в ней работал. Об этом пишет Daily Mail.

Ранее президент США сообщал, что впервые в жизни был трудоустроен в Boise Cascade в течение небольшого периода, когда жил в Айдахо со своей первой женой.

«Мы просмотрели нашу внутреннюю систему, и не нашли никакой информации о том, что Джо Байден был когда-либо у нас трудоустроен», — заявила Лиза Чампи, пресс-секретарь компании.

Тем не менее она отметила, что у компании был широкий спектр деятельности, который ограничивался не только деревообработкой. Возможно, информация о трудоустройстве нынешнего лидера США может быть у одной из вспомогательных организаций, прекратившей сотрудничество с Boise Cascade или прекратившей существование.

За две недели до этого Белый дом был вынужден признать, что Байден никогда не посещал синагогу «Древо жизни», которая стала местом массового расстрела в 2018 году. Президент США при этом утверждал обратное, однако, как стало известно, он только разговаривал по телефону с раввином.

Ранее Байден странно повел себя на мероприятии в американской школе.