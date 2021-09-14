Песков: ушедший на самоизоляцию Путин абсолютно здоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин, вынужденный уйти на самоизоляцию, не подвергал опасности здоровье других людей.

По его словам, решение о самоизоляции главе государства рекомендовали специалисты после завершения необходимых исследований.

При этом Песков отметил, что результаты теста на коронавирус Путина отрицательны.

«Президент абсолютно здоров», — добавил он.

Ранее Путин сообщил о вынужденной самоизоляции из-за заболевших коронавирусной инфекцией людей в его окружении. В связи с этим участие президента в саммитах ОДКБ и ШОС пройдет в режиме видеоконференции. В свою очередь пресс-секретарь главы государства уточнил, что самоизоляция не повлияет на работу Путина и ее интенсивность, однако очные встречи будут отменены.