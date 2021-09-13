Глава ВОЗ назвал неравный доступ к вакцинам «пятном на коллективной совести»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус высказался о распределении вакцин от коронавируса в мире. Об этом сообщает ТАСС.

«Шокирующее неравенство в глобальном распределении вакцин — это пятно на нашей коллективной совести», — сказал Гебрейесус.

По его словам, всего в мире уже введено свыше 5,5 млрд доз вакцин, «однако почти 80% из них» приходится на государства с доходами выше средних.

Глава ВОЗ добавил, что организация выступает против применения бустерных доз вакцины, «когда так много работников здравоохранения и людей из группы риска в мире все еще ждут своей первой вакцины».

Ранее Гебрейесус заявил о необходимости ввести мораторий на ревакцинацию как минимум до конца сентября.

По оценкам организации, в мире наблюдается глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19. В более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу вакцины гораздо меньше людей, чем в более богатых.