Путин отдал Минфину поручение, связанное с наводнением в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил Минфину оперативно реагировать на вопросы, связанные с ликвидацией последствий наводнения в Дагестане. Об этом пишет РИА Новости.

«Прошу тоже оперативно реагировать на все вопросы, связанные с решением всех проблем по ликвидации последствий этого стихийного бедствия», — сказал глава государства.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что после оценки ущерба оперативно окажет финансовую поддержку региону. Он также отметил, что находится на связи с МЧС и Минстроем России.

До этого глава Дагестана Сергей Меликов ранее заверил, что все службы готовятся к очередной волне непогоды, в том числе с точки зрения помощи гражданам.

5 апреля в регионе произошло новое разрушительное наводнение. В частности, трехэтажный дом с людьми обрушился из-за размытого грунта в Махачкале. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны подтопления эвакуировали более четырех тысяч человек.

7 апреля синоптик Александр Ильин предупредил, что в регион придет новый циклон — он ожидается уже в пятницу.

Ранее Путин поручил оценить ущерб от паводков в Дагестане.