Иран прекратил контакты с США об урегулировании конфликта

NYT: Иран прекратил переговоры с США об урегулировании конфликта
Иран прекратил прямые контакты с США об урегулировании конфликта. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«По данным трех высокопоставленных иранских чиновников, Иран прекратил переговоры с США, сообщив Пакистану, что больше не будет участвовать в переговорах о прекращении огня», — говорится в публикации.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного режима прекращения огня.

По их данным, в переговорах также участвуют региональные посредники в лице Пакистана, Египта и Турции, которые рассчитывают, что временное прекращение огня может стать шагом к завершению конфликта. При этом собеседники портала признали, что «шансов на достижение сделки в ближайшие 48 часов мало», однако переговоры могут помочь избежать дальнейшей эскалации — ударов по Ирану и ответных атак Тегерана по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее Иран передал Пакистану ответ на предложение США по прекращению войны.

 
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
