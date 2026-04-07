Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп заявил, что у журналиста Такера Карлсона низкий IQ

Seth Wenig/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон, критикующий военную операцию Вашингтона против Ирана, — человек с низким IQ. Его слова приводит журналистка New York Post Кейтлин Дорнбас в соцсети X.

«Такер — человек с низким IQ, который совершенно не понимает, что происходит. Он постоянно мне звонит, но я не отвечаю на его звонки», — заявил политик.

Американский лидер подчеркнул, что не имеет с ним дел, поскольку ему «нравится иметь дело с умными людьми, а не с дураками».

До этого Карлсон на своем подкасте раскритиковал Трампа за обещания уничтожить гражданскую инфраструктуру Ирана, а также за «высмеивание» ислама.

Журналист высказался о недавнем посте Трампа, в котором американский президент призвал Иран открыть Ормузский пролив, иначе Тегеран «будет жить в аду». Журналист назвал пост, опубликованный в пасхальное утро, «омерзительным во всех отношениях».

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Такер Карлсон заявил, что ЦРУ готовят против него уголовное дело из-за Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!